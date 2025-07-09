Блогера Арега Щепихина внесли в перечень террористов и экстремистов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внёс в список террористов и экстремистов блогера и предпринимателя Арега Щепихина, сообщает издание «Абзац».
Ранее в отношении блогера было возбуждено уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности. В июне суд Москвы арестовал Щепихина на два месяца.
Также известно, что блогер был похищен ««чеченцами на левых номерах и с левыми мигалками» на Ярославском вокзале.
По словам Щепихина, его с силой затолкали в багажник автомобиля и увезли за город. Там его допрашивали, интересуясь адресами его жены и родителей, а также его связями с Украиной.
Читайте также: