Блогера из Узбекистана задержали при попытке покинуть Россию
В Москве сотрудники полиции задержали блогера из Узбекистана прямо в аэропорту при попытке покинуть Россию. Причиной стали его видеоролики, снятые в метрополитене, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».
В сети появились кадры, на которых мужчина в вагонах поезда ложится головой на колени незнакомым девушкам. Он также снимает другой провокационный контент с их участием.
На допросе задержанный объяснил, что специально прилетел в Москву для создания подобных видео. По его словам, все ролики являются постановочными, однако он признал, что они оскорбили чувства аудитории. В отношении блогера составили протокол о мелком хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суду предстоит оценить, мог ли 46-летний блогер Алексей Поднебесный, позиционирующий себя как лидер движения инцелов, визуально определить истинный возраст своей несовершеннолетней партнерши. От этого зависит юридическая квалификация произошедшего — граница в 16 лет является ключевой для состава преступления.
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