Блогера из Узбекистана задержали при попытке покинуть Россию

09 июня 2026, 17:28

Блогера из Узбекистана задержали за рилсы с девушками в метро Москвы

Фото: istockphoto/AlexRaths

В Москве сотрудники полиции задержали блогера из Узбекистана прямо в аэропорту при попытке покинуть Россию. Причиной стали его видеоролики, снятые в метрополитене, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».