Блогерша скончалась от осложнений после популярной женской процедуры

08 октября 2025, 18:41

Бразильская блогерша сделала себе «лисьи глазки» и скончалась от осложнений

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Бразильская блогер и стилист Джуниор Дутра не выжила после популярной женской процедуры. Об этом написал журнал People.