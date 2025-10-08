Достижения.рф

Блогерша скончалась от осложнений после популярной женской процедуры

Бразильская блогерша сделала себе «лисьи глазки» и скончалась от осложнений
Фото: iStock/sreeyashlohiya

Бразильская блогер и стилист Джуниор Дутра не выжила после популярной женской процедуры. Об этом написал журнал People.



Весной бразильянка сделала себе «лисьи глазки», изменив форму век и наклон бровей. Осенью она рассказала о возникших впоследствии осложнениях, в том числе заражении инфекцией.

Спустя некоторое время ее госпитализировали с жалобами на плохое самочувствие и проблемы с дыханием. Однако спасти женщину не смогли — она скончалась в больнице.

При этом, как говорится в статье, пластическую операцию проводил известный и опытный хирург Фернандо Гарби.

Ранее стало известно о гибели еще одной бразильской блогерши, попавшей в ДТП в свой день рождения.

Лидия Пономарева

