Блогерша скончалась от осложнений после популярной женской процедуры
Бразильская блогер и стилист Джуниор Дутра не выжила после популярной женской процедуры. Об этом написал журнал People.
Весной бразильянка сделала себе «лисьи глазки», изменив форму век и наклон бровей. Осенью она рассказала о возникших впоследствии осложнениях, в том числе заражении инфекцией.
Спустя некоторое время ее госпитализировали с жалобами на плохое самочувствие и проблемы с дыханием. Однако спасти женщину не смогли — она скончалась в больнице.
При этом, как говорится в статье, пластическую операцию проводил известный и опытный хирург Фернандо Гарби.
Ранее стало известно о гибели еще одной бразильской блогерши, попавшей в ДТП в свой день рождения.
Читайте также: