Блондинка в нижнем белье кидалась под машины в одном городе России
В Оренбурге очевидцы зафиксировали на видео инцидент с участием женщины, чье неадекватное поведение на дороге создавало угрозу для безопасности движения. Об этом сообщили в оперативных службах.
По информации свидетелей, оренбурженка зашла в маршрутный автобус в нижнем белье, после чего пассажиры вывели ее на улицу. Однако женщина с разбегу вновь ворвалась в салон, откуда ее повторно выдворили. Затем она начала бросаться под колеса проезжавших машин.
Очевидцы не исключают, что девушка могла находиться в состоянии сильного наркотического опьянения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые доставили нарушительницу в отделение для выяснения всех обстоятельств. Проводится проверка.
Ранее жительница Владивостока бросалась с дубиной на проезжающие машины. Подробности — в нашем материале.
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