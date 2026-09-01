Блондинка в нижнем белье кидалась под машины в одном городе России

01 сентября 2026, 11:38

Кидающуюся под машины в нижнем белье блондинку сняли на видео в Оренбурге

Фото: istockphoto/Dzurag

В Оренбурге очевидцы зафиксировали на видео инцидент с участием женщины, чье неадекватное поведение на дороге создавало угрозу для безопасности движения. Об этом сообщили в оперативных службах.