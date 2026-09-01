SHOT: Отбойное течение унесло в море четырех отдыхающих в Крыму
Четверо пожилых отдыхающих попали в мощное отбойное течение на пляже у пансионата «Свет маяка» в Крыму. Инцидент произошел днем ранее, когда компания туристов зашла в воду в районе Азовского побережья, пишет SHOT.
Как сообщают очевидцы, спасательная операция началась незамедлительно. Троих мужчин удалось вытащить из воды находившимся рядом людям. Однако двое из спасенных — 71-летний и 59-летний мужчины — скончались от полученных травм до прибытия медиков. Третий пострадавший, 69-летний отдыхающий, в тяжелом состоянии госпитализирован в местную больницу.
Судьба четвертого участника происшествия остается неизвестной. По предварительным данным, его унесло в открытую акваторию Азовского моря. На текущий момент поисково-спасательные работы продолжаются, к операции привлекли силы МЧС и водолазные группы. Обстоятельства случившегося уточняются.
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