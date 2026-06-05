BMW влетела в столб на северо-западе Москвы

05 июня 2026, 11:38

Один человек погиб и двое пострадали в смертельном ДТП на улице Свободы в Москве

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В ночь на 5 июня на северо-западе Москвы, на улице Свободы, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.