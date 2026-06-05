BMW влетела в столб на северо-западе Москвы
Один человек погиб и двое пострадали в смертельном ДТП на улице Свободы в Москве
В ночь на 5 июня на северо-западе Москвы, на улице Свободы, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в столб, пишет Агентство городских новостей «Москва». От полученных травм мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте.
Двух пассажиров госпитализировали. Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла на контроль ход проверки и установление всех обстоятельств аварии.
Ранее два человека пострадали в ДТП с автобусом на Камчатке. В ГАИ отметили, что грузовик выехал на встречную полосу.
Читайте также: