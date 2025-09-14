Боеприпасы взорвались на железной дороге под Киевом, пострадал пассажирский поезд
Поезд с военным грузом сдетонировал в Киевской области
В Киевской области Украины произошел взрыв из-за детонации боеприпасов, перевозимых в железнодорожном составе недалеко от села Калиновка.
По данным украинских изданий, рядом с местом инцидента следовал пассажирский поезд № 730, который был вынужден остановиться из-за повреждения электроснабжения.
Эвакуация пассажиров проведена в близлежащую лесополосу.
Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник подтвердил факт чрезвычайного происшествия и указал, что на месте работают спасательные службы. По предварительной информации, жертвы и возгорания вагонов отсутствуют.
