«Чёрный патруль» в Люберцах: сто мужчин провели рейд у ЖК «Самолёт»

Активисты «Русской общины» без предупреждения устроили рейд в Люберцах
Фото: iStock/Backiris

Около ста мужчин в чёрной одежде провели массовый рейд в окрестностях жилого комплекса «Самолёт» в подмосковных Люберцах. Мероприятие движения «Русская община» не анонсировалось в социальных сетях.



По данным Telegram-канала Baza, участники рейда действовали бесшумно и организованно, следуя вдоль улиц и проверяя общественные территории.

Жители ЖК «Самолёт» сообщили, что подобные мероприятия проводятся не впервые и обычно направлены на профилактику правонарушений и поддержание порядка.

«После их рейдов становится спокойнее — меньше шума, реже случаются кражи», — прокомментировал один из очевидцев.
Однако подробности о конкретных результатах рейда не уточняются.

Ранее «Русская община» уже проводила аналогичные акции в Подмосковье, включая проверки документов у мигрантов и обходы в местах массового скопления людей.
Елизавета Теодорович

