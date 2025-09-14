«Чёрный патруль» в Люберцах: сто мужчин провели рейд у ЖК «Самолёт»
Активисты «Русской общины» без предупреждения устроили рейд в Люберцах
Около ста мужчин в чёрной одежде провели массовый рейд в окрестностях жилого комплекса «Самолёт» в подмосковных Люберцах. Мероприятие движения «Русская община» не анонсировалось в социальных сетях.
По данным Telegram-канала Baza, участники рейда действовали бесшумно и организованно, следуя вдоль улиц и проверяя общественные территории.
Жители ЖК «Самолёт» сообщили, что подобные мероприятия проводятся не впервые и обычно направлены на профилактику правонарушений и поддержание порядка.
«После их рейдов становится спокойнее — меньше шума, реже случаются кражи», — прокомментировал один из очевидцев.Однако подробности о конкретных результатах рейда не уточняются.
Ранее «Русская община» уже проводила аналогичные акции в Подмосковье, включая проверки документов у мигрантов и обходы в местах массового скопления людей.