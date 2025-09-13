Заслуженный врач РСФСР утонул при невыясненных обстоятельствах в Санкт-Петербурге
Советский и российский патоморфолог Борис Ариэль утонул во время утренней прогулки у Сестрорецкого Разлива в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает ТАСС, тело 87-летнего учёного обнаружили спасатели МЧС в 40 метрах от берега. По свидетельствам местных жителей, они видели, как пожилой врач плавал в озере.
Когда он не вернулся к назначенному времени на обед с другом, детским хирургом, родные забили тревогу. На берегу нашли его личные вещи, одежду и велосипед. К поискам подключились сотрудники МЧС, волонтёры и жители близлежащего садоводства.
Борис Ариэль был выдающимся учёным, автором более 350 научных работ по патологической анатомии, работал в Ленинградском НИИ фтизиопульмонологии.
Расследование обстоятельств трагедии продолжается, но предварительная версия указывает на несчастный случай во время купания.
