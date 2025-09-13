Заслуженный врач РСФСР утонул при невыясненных обстоятельствах в Санкт-Петербурге

13 сентября 2025, 23:59

Тело заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля нашли в озере в Санкт-Петербурге

Фото: Istock/Петр Ткаченко

Советский и российский патоморфолог Борис Ариэль утонул во время утренней прогулки у Сестрорецкого Разлива в Курортном районе Санкт-Петербурга.