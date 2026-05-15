Боец ММА из Кыргызстана погиб при спасении тонущих детей на Иссык-Куле
В Иссык-Кульском районе трагически погиб боец ММА из Киргизии Медет Жээналиев. Мужчина бросился спасать тонущих детей, сообщили в пресс-службе местного отдела внутренних дел.
Инцидент произошел на пляже в селе Бактуу-Долоноту, где отдыхали четыре несовершеннолетние девушки. Во время купания одна из них начала тонуть. Жээналиев вместе с другом поспешил на помощь. Подругу удалось спасти, однако сам боец погиб.
По информации МЧС, тело спортсмена нашли на следующий день и передали родственникам. Жээналиев выступал в легком весе, провел четыре профессиональных боя, одержав две победы и потерпев два поражения.
