Боец ММА из Кыргызстана погиб при спасении тонущих детей на Иссык-Куле

15 мая 2026, 11:14

Боец ММА Медет Жээналиев погиб во время спасения детей на озере

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Иссык-Кульском районе трагически погиб боец ММА из Киргизии Медет Жээналиев. Мужчина бросился спасать тонущих детей, сообщили в пресс-службе местного отдела внутренних дел.





Инцидент произошел на пляже в селе Бактуу-Долоноту, где отдыхали четыре несовершеннолетние девушки. Во время купания одна из них начала тонуть. Жээналиев вместе с другом поспешил на помощь. Подругу удалось спасти, однако сам боец погиб.



По информации МЧС, тело спортсмена нашли на следующий день и передали родственникам. Жээналиев выступал в легком весе, провел четыре профессиональных боя, одержав две победы и потерпев два поражения.



