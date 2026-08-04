Боец UFC Аллан Насименто умер в 34 года
В возрасте 34 лет ушел из жизни бразильский боец смешанных единоборств Аллан Насименто, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Информацию подтвердила пресс-служба организации в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
Трагедия произошла в понедельник. Спортсмена обнаружили без сознания — по предварительным данным, у него случился сердечный приступ во время сна. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать бойца.
Насименто выступал в наилегчайшей весовой категории. За профессиональную карьеру он провел 29 боев, одержав 22 победы и потерпев семь поражений. В UFC бразилец выходил в октагон шесть раз, из которых выиграл четыре поединка.
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