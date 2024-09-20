Боевики ВСУ атаковали Энергодар при помощи БПЛА

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Боевики ВСУ ударили по Энергодару в Запорожской области при помощи дронов. Об этом сообщила в тг-канале администрация города.
«Удар беспилотника пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — уточнили там.Второй дрон был ликвидирован в воздушном пространстве. Руководство города просит людей быть внимательными, осторожными, а также не находиться на открытых пространствах.
Ранее сообщалось, что более опытные боевики ВСУ прикрывались молодежью на фронте. В частности, 18-летних юношей заставляли сдерживать ВС РФ в Донбассе.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов