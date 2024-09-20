Боевики ВСУ атаковали Энергодар при помощи БПЛА

В апелляционном суде Москвы прошло рассмотрение известного «новгородского дела» Антонины Федоровой-Мартыновой. Она обвиняется в покушении на свою двухлетнюю дочь от первого брака в 2007 году. Чудом выжившая девочка всеми силами стремилась оправдать мать и хотела выступить ее правозащитником в суде. О том, почему 39-летняя женщина пыталась избавиться от дочери и как сейчас живет девочка расскажет редакция «Радио 1».