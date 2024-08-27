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Боевики ВСУ ударили по трем населенным пунктам в Белгородской области

Гладков: боевики ВСУ атаковали Петровку, Новое и Головчино
27 августа 2024, 13:10
Фото: istockphoto/YakubovAlim

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Три населенных пункта под Белгородом атаковали боевики ВСУ, информирует глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Чиновник отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Речь идет о Петровке, Новом и Головчино.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — сказано в сообщении.
Гладков добавил, что при атаках повреждения получила легковушка, а также складское помещение. Кроме того, один автомобиль сгорел, очаг возгорания ликвидирован пожарными.



Ранее сообщалось, что в Омске арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу боевиков ВСУ. Известно, что противник получал информацию об одном из региональных оборонно-промышленных предприятий.

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#новости
В Татарстане 11-летний школьник съел шаурму и умер
27 августа 2024, 13:14

Фото: iStock/vitalssss

Одиннадцатилетний школьник из Тетюшского района Татарстана попробовал шаурму, после чего ему стало плохо. Об этом информирует KazanFirst.
Отмечается, что на выходных школьник купил шаурму в одном из заведений общественного питания. Спустя некоторое время мальчику стало плохо.

Ребенок пожаловался на плохое самочувствие родителям. Они вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.

Врачи не смогли спасти мальчика. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах смерти школьника.

Ранее сообщалось, что 27-летний парень съел шаурму на ужин и умер на следующий день. В квартире тело обнаружила его девушка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Следователи попросили об аресте бывшего заместителя Чубайса в «Роснано»
27 августа 2024, 12:11

Фото: istockphoto / korawat thatinchan

Правоохранители попросили арестовать бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по новому уголовному делу о присвоении средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в РБК.
В Мещанский суд Москвы поступили ходатайства об аресте в отсутствие обвиняемых двух бывших топ-менеджеров компании «Роснано» — Олега Киселева и Ирины Рапопорт.

«Согласно материалам дела, Олега Киселева и Ирину Рапопорт обвиняют в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). За такое преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — поделились в ведомстве.

На данный момент оба фигуранта находятся за пределами России. Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 года и последние годы занимал должность заместителя председателя правления компании. Он покинул эту должность в 2019 году.

В апреле 2023 года Следственный департамент МВД предъявил обвинения топ-менеджерам и соратникам Анатолия Чубайса по делу о хищении 1,676 млрд рублей. Средства выводились через подконтрольные компании в 2012-2015 годах.

Осенью 2023 года заочно был приговорен к лишению свободы руководитель ООО «НТфарма» Валерий Главацкий. В июне 2023 года суд приговорил к 8 годам бывшего инвестиционного директора компании «Элвис-Неотек» Наиля Губаева за мошенничество в особо крупном размере.

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В Москве осудят мужчину, который развратил двух 12-летних школьниц
27 августа 2024, 11:31

Фото: istockphoto / artisteer

Мужчина, который развратил двух 12-летних школьниц на детской площадке, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Лента.ру.
В Москве следствие требует арестовать мужчину, которого обвиняют в развращении двух 12-летних девочек на детской площадке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по городу.

«Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ — «Развратные действия». В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о заключении его под стражу. По данным следствия, преступление произошло 26 августа на западе столицы. Злоумышленник пришёл на детскую площадку, расположенную недалеко от Рублёвского шоссе, и совершил развратные действия в отношении двух 12-летних школьниц», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кургане 23-летний житель области получил пять лет и 10 месяцев лишения свободы за интимную переписку с 22 малолетними девочками.

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#рф
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Московские суды получили сообщения о минировании, полиция начала проверку
27 августа 2024, 11:20

Фото: iStock/dlccar

Московские суды получили сообщения о минировании, полицейские проводят проверку. Об этом информирует агентство «Москва».
Сообщения об угрозе взрыва получили тринадцать судов. Отмечается, что в их числе находится Басманный районный суд, рассматривающий ходатайства об арестах из СК России, а также Пресненский районный суд. Отмечается, что правоохранители на данный момент осуществляют проверку четырех судов.

Ранее стало известно, что саперы ВСУ заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а затем должен был взорваться. По словам бойца ВС РФ, к кнопке в игрушке был выведен электродетонатор.

До этого сообщалось, что полиция проверяет торговые комплексы Москвы после сообщения о массовом минировании. По информации СМИ, анонимные угрозы о минировании поступили с Украины.

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Дело о краже более миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд
Генпрокуратура: Дело о краже миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд
27 августа 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд рассмотрит уголовное дело по факту кражи более одного миллиарда рублей из банка Санкт-Петербурга, проинформировала Генпрокуратура. Уточняется, что в нем фигурирует некий Артур Барбынец.
«Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — гласит сообщение Генпрокуратуры.
Следователи установили, что в марте текущего года Барбынец при помощи приспособлений для считывания получил доступ к банковским ячейкам клиентов. Пострадали восемь человек. За три дня злоумышленник похитил деньги, а также ювелирные украшения на сумму свыше миллиарда рублей.

Барбынца взяли спустя два дня в сочинском аэропорту. Часть украденного нашли в подмосковной квартире. Сообщники главного обвиняемого изготовили ему карту и ключ, чтобы открывать ячейки.

Из банка в Северной столице в марте вынесли свыше миллиарда рублей, незаметно проникнув в хранилище. Расследование продолжается.

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В подмосковном акваклубе шесть человек отравились хлором
27 августа 2024, 10:24

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов

Шесть человек были госпитализированы из развлекательного комплекса в Подмосковье после выброса хлора в бассейн. Об этом сообщает SHOT.
В минувшие выходные в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл», расположенного в Егорьевске, произошёл выброс хлора. Там отдыхало около 30 человек.

«В какой-то момент в воду начал поступать хлор, из-за чего гостям стало плохо. Шестерых посетителей, в том числе четверых детей, увезли в больницу. У пострадавших диагностировали токсическое действие газов и паров. Позже их отпустили домой», — сообщили в издании.

В настоящий момент проводится проверка данного инцидента.

В июле в турецком отеле в Кушадасах пятеро россиян отравились газом. Мужчина рассказал, что они отдыхали с семьёй. Утром их разбудила сильная головная боль, а ребёнок после пробуждения потерял сознание и начались судороги.

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Военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение из реанимации
27 августа 2024, 09:57

Фото: istockphoto / sudok1

Военного корреспондента Евгения Поддубного, который получил ранения в Курской области, перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Журналист постепенно идёт на поправку, и врачи разрешили родственникам и друзьям посещать его», — поделились в издании.

7 августа украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал в Курской области и рассказывал о ситуации в Суджанском районе региона и его окрестностях.

Сначала появилась информация о том, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позднее эти данные опроверг председатель комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что после атаки журналиста доставили в больницу, которая находится в административном центре региона.

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В Питере нашли мертвую мать и младенца в квартире
27 августа 2024, 09:35

Фото: Фото: istockphoto / Lazy_Bear

В одной из квартир города Мурино Ленинградской области была найдена женщина без признаков жизни, рядом с ней находился полуживой младенец. Об этом сообщила Лента.ру.
Женщину с младенцем обнаружил её супруг, который вернулся с вахты. Россиянка перестала выходить на связь вечером 24 августа, после чего её муж решил вернуться домой.

Когда он приехал, то увидел свою жену без признаков жизни, лежащую на полу. По предварительным данным, жительница Ленинградской области страдала сердечной недостаточностью. Во время беременности она жаловалась на дискомфорт в груди, но не обращалась к врачам.

«Ребёнок, видимо, смог выбраться из кроватки и упал на пол. Он лёг рядом с мамой. Так их и нашли. Младенец долго пролежал на полу и простудился», — рассказал собеседник агентства.

В июле в Санкт-Петербурге в одной из квартир были найдены три сестры без признаков жизни. Они жили в четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Как выяснилось, женщины сознательно отказались от еды и не пускали никого в свои комнаты из-за приверженности гомеопатии и отказа от современного лечения.

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Полицейские в Подмосковье сожгли более 500 кустов конопли
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#здоровье
#женщина
#младенец
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Полицейские в Подмосковье сожгли более 500 кустов конопли
27 августа 2024, 09:18

Фото: Фото: istockphoto / Lazy_Bear

Свыше 500 кустов дикорастущей конопли нашли сотрудники полиции около деревни Расловлево городского округа Воскресенск, весь обнаруженный «урожай» правоохранители уничтожили, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Конопля была обнаружена в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак», которое направлено на выявление и уничтожение посевов растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. Площадь произрастания конопли рядом с деревней Расловлево составила три с половиной гектара. Растения скосили и сожгли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общий вес уничтоженной дикорастущей конопли составил около шестидесяти килограммов.

Ранее сообщалось, что бухгалтер из Воронежа отдала аферистам более 25 млн рублей, женщина рассказала, что находилась «как будто под гипнозом».

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