Боевики ВСУ ударили по трем населенным пунктам в Белгородской области

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Три населенных пункта под Белгородом атаковали боевики ВСУ, информирует глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Чиновник отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Речь идет о Петровке, Новом и Головчино.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — сказано в сообщении.Гладков добавил, что при атаках повреждения получила легковушка, а также складское помещение. Кроме того, один автомобиль сгорел, очаг возгорания ликвидирован пожарными.
Ранее сообщалось, что в Омске арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу боевиков ВСУ. Известно, что противник получал информацию об одном из региональных оборонно-промышленных предприятий.
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Никита Кротов