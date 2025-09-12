В Подмосковье подросток едва не сгорел заживо из-за «секты» в Telegram

12 сентября 2025, 20:18

Подросток в Одинцове получил ожоги 90% тела под влиянием Telegram-канала

Фото: Istock/yogesh_more

В подмосковном Одинцове 17-летний подросток получил ожоги 90% тела при попытке снять видео в огне. Подробности сообщает ИА «Регнум».





На поступок парня повлиял телеграм-канал «2347», который пропагандирует опасные идеи среди несовершеннолетних. Подросток сообщил матери, что идёт снимать клип с друзьями.



Вечером медики доставили его в больницу в критическом состоянии. Как выяснилось, молодой человек поверил в необходимость «очищения души» через самосожжение, о чём читал в канале. Друзья облили его жидкостью для розжига и подожгли.

«Мне кажется, какой-то культ или секта, в канале постоянно фигурирует число 2347. Я не знаю, что это значит, но они везде его пишут. Они утверждают, что с ними через птиц разговаривают ангелы», — рассказал один из друзей пострадавшего.