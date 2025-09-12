В Подмосковье подросток едва не сгорел заживо из-за «секты» в Telegram
Подросток в Одинцове получил ожоги 90% тела под влиянием Telegram-канала
В подмосковном Одинцове 17-летний подросток получил ожоги 90% тела при попытке снять видео в огне. Подробности сообщает ИА «Регнум».
На поступок парня повлиял телеграм-канал «2347», который пропагандирует опасные идеи среди несовершеннолетних. Подросток сообщил матери, что идёт снимать клип с друзьями.
Вечером медики доставили его в больницу в критическом состоянии. Как выяснилось, молодой человек поверил в необходимость «очищения души» через самосожжение, о чём читал в канале. Друзья облили его жидкостью для розжига и подожгли.
«Мне кажется, какой-то культ или секта, в канале постоянно фигурирует число 2347. Я не знаю, что это значит, но они везде его пишут. Они утверждают, что с ними через птиц разговаривают ангелы», — рассказал один из друзей пострадавшего.Врачи борются за жизнь подростка. Правоохранители проводят проверку.