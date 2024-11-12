Тело женщины найдено на детской площадке в Москве

Фото: istockphoto/Motortion
На детской площадке в жилом комплексе «Николин Парк» в Новой Москве было обнаружено тело 47-летней Анжелы, работавшей в банке и занимавшейся бизнесом. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
У женщины была зафиксирована черепно-мозговая травма, а рядом с телом находились её ботинки и бутылка виски.
Соседи, ставшие свидетелями трагедии, сообщили о находке в правоохранительные органы. Анжела проживала в этом ЖК и официально не состояла в браке. Следственный комитет России начал проверку по факту её смерти, не исключая возможность криминального характера происшествия. Дело находится под контролем московской прокуратуры.
Ранее под Всеволожском в Ленинградской области во время субботника обнаружили тело девушки в спортивной сумке, завёрнутое в леопардовую ткань. Оно пролежало там около года.
До этого стало известно, что во время ремонта магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки.
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Соседи, ставшие свидетелями трагедии, сообщили о находке в правоохранительные органы. Анжела проживала в этом ЖК и официально не состояла в браке. Следственный комитет России начал проверку по факту её смерти, не исключая возможность криминального характера происшествия. Дело находится под контролем московской прокуратуры.
Ранее под Всеволожском в Ленинградской области во время субботника обнаружили тело девушки в спортивной сумке, завёрнутое в леопардовую ткань. Оно пролежало там около года.
До этого стало известно, что во время ремонта магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки.
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Дарья Осипова