«Кричал на всю улицу от ужаса и боли»: Бойцовский пес разодрал ноги ребёнку в российском СНТ

27 июля 2026, 21:00

Бойцовский Стаффорд напал на 10-летнего ребенка в СНТ Тюмени

Фото: istockphoto/Seregraff

В одном из СНТ Тюмени стаффордширский терьер напал на ребенка, который возвращался домой на велосипеде. Об этом пишет 72.RU.





Инцидент произошел на общей улице, когда мальчик, заметив идущую с хозяевами собаку, спешился и пошел пешком, чтобы не спровоцировать животное. Однако питомец сорвался с поводка и бросился на школьника.



По словам матери пострадавшего, хозяин пытался оттащить собаку, но та продолжала кусать ребенка. На помощь пришли соседи, которые загнали стаффорда в ограду. К этому моменту мальчик уже был в крови и кричал от боли. Владельцы собаки, как утверждает женщина, не оказали ребенку никакой помощи, не проводили его до дома и скрылись за калиткой, отказавшись от диалога.





«Ребенок встал и пошел домой самостоятельно, кричал на всю улицу от ужаса и боли. Мы как услышали крики, выскочили из дома, далее подъехали к данным горе-хозяевам, а они даже не вышли. Собака продолжила бегать по участку при незакрытой двери», — возмутилась собеседница.