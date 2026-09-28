Более 10 человек пострадали из-за задымления в салоне самолета

28 сентября 2026, 17:41

The Sun: 14 человек пострадали из-за дыма в самолете авиакомпании Delta

Фото: iStock/Dushlik

Четырех человек госпитализировали после рейса авиакомпании Delta. Причиной проблем со здоровьем стал дым, появившийся в салоне, пишет газета The Sun.