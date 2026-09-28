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Более 10 человек пострадали из-за задымления в салоне самолета

The Sun: 14 человек пострадали из-за дыма в самолете авиакомпании Delta
Фото: iStock/Dushlik

Четырех человек госпитализировали после рейса авиакомпании Delta. Причиной проблем со здоровьем стал дым, появившийся в салоне, пишет газета The Sun.



Инцидент произошел 26 сентября в самолете, следовавшем из Барселоны в Бостон. В какой-то момент в кабине пилотов сработала сигнализация. Пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками, а командир борта принял решение об экстренной посадке в Португалии.

В результате Airbus A330 успешно приземлился в Порту. 286 клиентов перевозчика эвакуировали и пересадили на другой рейс. Всего пострадали 14 человек, им оказали медицинскую помощь. Причина появления угарного газа не называется; правоохранители начали расследование.

Ранее сообщалось, что 13 человек погибли при падении самолета на юго-западе ДР Конго.

Лидия Пономарева

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