Тигр отгрыз ноги грибнику и раскидал их по лесу
Рабочий погиб после нападения тигра в индийском округе Гадчироли. Об этом сообщает издание The Times of India.
45-летний Балу Виттхал, зарабатывающий на жизнь сбором грибов, отправился в лес рано утром. Когда он не вернулся домой спустя несколько часов, его семья забила тревогу и вместе с соседями начала поиски. Останки грибника обнаружили лишь спустя почти сутки — ноги были отделены от туловища, а одну из них хищник утащил примерно на 12 метров. Вторую, вероятно, съел.
Специалисты установили, что на мужчину напал тигр. Полиция и лесная охрана осмотрели место происшествия и составили протокол. Родственникам погибшего уже выплатили часть компенсации, остальную сумму они получат после оформления документов.
Произошедшее встревожило местных жителей, поскольку многие из них регулярно ходят в этот лес за дровами и сезонными плодами.
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