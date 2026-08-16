Ядовитые змеи уползли из квартиры многоэтажки в Москве
В одном из домов столицы по Коломенскому проезду произошла тревожная ситуация: несколько опасных рептилий сбежали из закрытого помещения, где их содержал владелец, и оказались в местах общего пользования. Об этом стало известно 16 августа, пишет 360.
Как сообщается, хозяин пресмыкающихся сейчас отсутствует, а его соседка, обнаружив ползучих гостей, немедленно обратилась за помощью к экстренным службам. Одну из змей жильцам удалось обезвредить и поймать собственными силами, однако местонахождение остальных особей на текущий момент остается неизвестным.
Ситуацию взяли под контроль прибывшие на место специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Поиски владельца рептилий продолжаются.
Ранее московские врачи достали из гигантской домашней змеи швабру. Подробности в нашем материале.
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