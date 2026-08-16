Ядовитые змеи уползли из квартиры многоэтажки в Москве

16 августа 2026, 17:53

В Москве ядовитые змеи поползли в подъезд многоэтажного дома из квартиры

Фото: istockphoto/Wirestock

В одном из домов столицы по Коломенскому проезду произошла тревожная ситуация: несколько опасных рептилий сбежали из закрытого помещения, где их содержал владелец, и оказались в местах общего пользования. Об этом стало известно 16 августа, пишет 360.