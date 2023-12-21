Более 15 человек погибли при стрельбе в университете в Праге

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Более 15 человек погибли в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в чешской столице. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось, что во время стрельбы в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги погибли десять человек. Ещё тридцать человек были ранены.
Напомним, неизвестный открыл стрельбу в здании философского факультета вуза. По сообщению главы чешского министерства внутренних дел, стрелявший тоже погиб.
В интернете публикуются снимки, на которых видно, как во время стрельбы студенты вылезали из окон и прятались от преступника на фасаде здания университета. Известно также, что часть студентов, укрываясь от стрелка, забаррикадировалась в библиотеке факультета.
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Екатерина Коршунова