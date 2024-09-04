Более 20 еле живых пенсионеров спасли из нелегального дома пенсионеров в Казани

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Из нелегального дома престарелых в Казани спасли 22 еле живых пенсионера. Многие из них были в наручниках. Об этом сообщает «112».
Согласно сообщению, под пансионат для пенсионеров был переоборудован обычный частный дом. Он функционировал много лет и недавно привлек внимание полиции после смерти одной из пенсионерок. Оказалось, что все ее имущество перешло в руки посторонних, а не родственников.
Сотрудники полиции и СК начали проверку. Во время визита в дом престарелых силовики обнаружили там 22 пенсионера. Все они находились в ужасном состоянии, а некоторые были прикованы наручниками к кроватям. Везде царила полная антисанитария. Кроме того, был обнаружен труп одного из постояльцев. Всех пенсионеров забрали и отправили в больницы.
Сиделки, которые должны были ухаживать за пенсионерами, задержаны. Также проводится работа с владельцем дома. Следствие установило, что за годы работы данного заведения здесь погибло не менее 20 человек. Сейчас полиция выясняет, что стало с имуществом погибших и тех, кого удалось спасти.
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Сотрудники полиции и СК начали проверку. Во время визита в дом престарелых силовики обнаружили там 22 пенсионера. Все они находились в ужасном состоянии, а некоторые были прикованы наручниками к кроватям. Везде царила полная антисанитария. Кроме того, был обнаружен труп одного из постояльцев. Всех пенсионеров забрали и отправили в больницы.
Сиделки, которые должны были ухаживать за пенсионерами, задержаны. Также проводится работа с владельцем дома. Следствие установило, что за годы работы данного заведения здесь погибло не менее 20 человек. Сейчас полиция выясняет, что стало с имуществом погибших и тех, кого удалось спасти.
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Элина Позднякова