Достижения.рф

Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в российском регионе

Под Кировом 21 вагон грузового состава сошел с рельсов, никто не пострадал
Фото: istockphoto/Serjio74

В Кировской области на Горьковской железной дороге с рельсов сошли более 20 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в телеграм-канале ГЖД.



По данным перевозчика, инцидент произошел 1 февраля 2026 года в 15:50 на перегоне Оричи — Шалегово. Пострадавших нет, к месту направили восстановительные составы.

Движение на участке временно остановили. Могут быть задержки пассажирских поездов.

Ранее стало известно, что в Конаковском муниципальном округе Тверской области легковой автомобиль столкнулся с электричкой.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0