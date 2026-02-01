Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в российском регионе
Под Кировом 21 вагон грузового состава сошел с рельсов, никто не пострадал
В Кировской области на Горьковской железной дороге с рельсов сошли более 20 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в телеграм-канале ГЖД.
По данным перевозчика, инцидент произошел 1 февраля 2026 года в 15:50 на перегоне Оричи — Шалегово. Пострадавших нет, к месту направили восстановительные составы.
Движение на участке временно остановили. Могут быть задержки пассажирских поездов.
Ранее стало известно, что в Конаковском муниципальном округе Тверской области легковой автомобиль столкнулся с электричкой.
Читайте также: