Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в российском регионе

01 февраля 2026, 20:01

Под Кировом 21 вагон грузового состава сошел с рельсов, никто не пострадал

Фото: istockphoto/Serjio74

В Кировской области на Горьковской железной дороге с рельсов сошли более 20 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в телеграм-канале ГЖД.