В российском городе мужчины похитили двух детей и применили к ним насилие

01 февраля 2026, 18:43

В Воронеже арестовали пятерых мужчин по делу о похищении и ограблении подростков

Фото: Istock/Yingko

В Воронеже пятеро мужчин похитили и ограбили двух несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, инцидент произошёл 19 декабря 2025 года.