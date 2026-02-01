Достижения.рф

В российском городе мужчины похитили двух детей и применили к ним насилие

В Воронеже арестовали пятерых мужчин по делу о похищении и ограблении подростков
В Воронеже пятеро мужчин похитили и ограбили двух несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, инцидент произошёл 19 декабря 2025 года.



Установлено, что группа действовала по предварительному сговору из корыстных побуждений. Злоумышленники привезли похищенных подростков в загородный клуб «Адмирал», где стали требовать у них деньги. 20 декабря преступники обналичили 30 и 150 тысяч рублей, принадлежавшие детям.

Школьники получили не только материальный ущерб, но и физические травмы. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемых. 28 января Ленинский районный суд Воронежа заключил их под стражу. Им грозит до 12 лет лишения свободы по обвинению в похищении человека и вымогательстве.

Ольга Щелокова

