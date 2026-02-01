Достижения.рф

Электричка протаранила иномарку в Тверской области

ГИБДД: в Тверской области легковушка попала под электричку
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области

В Конаковском муниципальном округе Тверской области легковой автомобиль столкнулся с электричкой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.



По предварительным данным, ДТП произошло 1 февраля 2026 года. Mitsubishi ASX выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и попал под электропоезд. Водитель и пассажир машины погибли.

После устранения последствий аварии движение поездов и транспорта на этом участке восстановили. Других подробностей нет.

Никита Кротов

