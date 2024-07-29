Более 300 человек отправили в ПВР после схода поезда с рельсов под Волгоградом

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Более 300 пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в Волгоградской области в результате столкновения с грузовиком, направили в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в администрации региона.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, после чрезвычайного происшествия уже 339 человек находятся в ПВР. Они были оперативно развёрнуты в Котельниковском районе, уточняется в сообщении, опубликованном в телеграм-канале областной администрации.
Инцидент произошёл в понедельник в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково. Водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с проходящим пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Казань - Адлер. С путей сошли восемь вагонов. На момент столкновения в составе находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные.
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Александр Бойцов