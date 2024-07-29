Двадцать человек доставлены в Котельниковскую ЦРБ после ЧП с поездом под Волгоградом

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Семь детей и 13 взрослых, пострадавших при сходе поезда в Волгоградской области, доставили в больницу. Об этом информирует администрация региона в своем Telegram-канале.
«В Котельниковскую ЦРБ доставлены 20 человек, в том числе 7 детей», — отмечается в сообщении.
Напомним, ЧП произошло с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. Виновником аварии стал водитель грузовика, который пытался преодолеть переезд на красный свет прямо перед поездом. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда, 140 человек пострадали. В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.
Ранее сообщалось, что водитель грузовика, который стал причиной схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области, находится в больнице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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