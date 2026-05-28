Более 40 человек пострадали от свадебной аферы с фиктивными невестами
В индийском городе Девас (штат Мадхья-Прадеш) мошенники обманули десятки мужчин, предложив им участие в массовой свадьбе с девушками из приюта в Индоре. Организаторы требовали с родственников женихов от 12 до 20 тысяч рупий (примерно 8,8–15 тысяч рублей), пишет Times of India.
Аферисты уверяли, что всю подготовку — включая одежду и церемонию — уже оплатили, поэтому тратиться дополнительно не нужно. Фотографии так называемых «невест» рассылали по мессенджерам, однако позже выяснилось, что снимки взяли из соцсетей и к реальным девушкам отношения не имели.
Полиция начала расследование после нескольких заявлений. Часть подозреваемых уже задержали, поиск остальных продолжается.
