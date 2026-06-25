Два человека пострадали при столкновении мотоцикла и автомобиля в Петербурге
В Санкт‑Петербурге на проспекте Добролюбова столкнулись мотоцикл и автомобиль каршеринга. Медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По свидетельствам очевидцев, виновником аварии стал водитель арендованной машины, который не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной дороге. В результате удара двухколёсный транспорт отбросило в ограждение и бетонные блоки. У автомобиля повреждён бампер.
Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. Их госпитализировали в Мариинскую больницу. В настоящий момент сотрудники профильных служб выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее в Ленинградской области грузовик столкнулся с иномаркой. В результате ДТП пострадали два человека.
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