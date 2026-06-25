Достижения.рф

Два человека пострадали при столкновении мотоцикла и автомобиля в Петербурге

Фото: istockphoto/chokchaipoomichaiya

В Санкт‑Петербурге на проспекте Добролюбова столкнулись мотоцикл и автомобиль каршеринга. Медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



По свидетельствам очевидцев, виновником аварии стал водитель арендованной машины, который не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной дороге. В результате удара двухколёсный транспорт отбросило в ограждение и бетонные блоки. У автомобиля повреждён бампер.

Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. Их госпитализировали в Мариинскую больницу. В настоящий момент сотрудники профильных служб выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее в Ленинградской области грузовик столкнулся с иномаркой. В результате ДТП пострадали два человека.

Александр Огарёв

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