Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 200
Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 200, более тысячи человек пострадали. Об сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента партии «Мы можем» Вильяна Родригеса. По его словам, говорить о точном количестве погибших пока рано.
Напомним, вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. В Каракасе и других населенных пунктах обрушилось несколько зданий. Серьезные повреждения в том числе получили жилые дома. В главном аэропорту страны Майкетия имени Симона Боливара рухнула часть кровли терминала, в связи с чем все рейсы отменили.
Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщала о 32 погибших и более 700 пострадавших. По мере разбора завалов число жертв продолжает расти. В стране ввели режим чрезвычайного положения.
Также сообщалось, что во время землетрясения в Венесуэле чуть не погибла российская туристка.
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