Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 200

25 июня 2026, 19:41

Политик Родригес: число погибших от землетрясения в Венесуэле приближается к 200

Фото: iStock/Srdjanns74

Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 200, более тысячи человек пострадали. Об сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента партии «Мы можем» Вильяна Родригеса. По его словам, говорить о точном количестве погибших пока рано.