В Якутии прорвало дамбу
5 ноября в Якутии произошел прорыв дамбы «Кладбищенская» в селе Харбала 2-я. Его ширина составляет четыре метра, а глубина достигает 30-40 сантиметров. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Служба спасения Якутии».
Сообщается, что угрозы подтопления населенных пунктов нет. Уровень воды находится ниже критического. Однако прорыв может вызвать сложности при передвижении по автозимнику. Спасатели следят за ситуацией и готовы реагировать на возможные изменения. Жители региона должны быть осторожны и учитывать новые условия передвижения.
