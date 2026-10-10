Достижения.рф

Больница горит в Стамбуле

Milliyet: Больница горит в Стамбуле, пожарные тушат огонь
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Пожар произошел на крыше учебно-исследовательской больницы высокой специализации Картал Кошуйолу в Стамбуле. Пациентов медицинского учреждения эвакуируют, пожарные продолжают бороться с огнем. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.



По данным издания, возгорание произошло в здании больницы, расположенной в районе Картал на азиатской стороне Стамбула. На место происшествия прибыли пожарные подразделения, которые занимаются ликвидацией пожара.

В настоящее время проводится эвакуация пациентов. Информация о возможных пострадавших, а также причинах возгорания пока не поступала.

Ранее пожар произошел на северо-востоке Москвы. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0