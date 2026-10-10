Больница горит в Стамбуле
Пожар произошел на крыше учебно-исследовательской больницы высокой специализации Картал Кошуйолу в Стамбуле. Пациентов медицинского учреждения эвакуируют, пожарные продолжают бороться с огнем. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.
По данным издания, возгорание произошло в здании больницы, расположенной в районе Картал на азиатской стороне Стамбула. На место происшествия прибыли пожарные подразделения, которые занимаются ликвидацией пожара.
В настоящее время проводится эвакуация пациентов. Информация о возможных пострадавших, а также причинах возгорания пока не поступала.
Ранее пожар произошел на северо-востоке Москвы. Подробности — в нашем материале.
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