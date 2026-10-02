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Пожар произошел на северо-востоке Москвы: назвали причины

Пожар произошел в промзоне в московском районе Медведково
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Сильное задымление в северо-восточной части Москвы произошло из-за пожара в промышленной зоне в районе улицы Молодцова. Черные клубы дыма жители столицы заметили днем в пятницу, 2 октября.



По данным «МК», загорелось предназначенное под снос кирпичное одноэтажное здание. Внутри горят мусор и элементы конструкции.

Площадь пожара составляет около 60 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в Хабаровске полностью потушили пожар в здании с несколькими ресторанами. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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