Пожар произошел на северо-востоке Москвы: назвали причины
Пожар произошел в промзоне в московском районе Медведково
Сильное задымление в северо-восточной части Москвы произошло из-за пожара в промышленной зоне в районе улицы Молодцова. Черные клубы дыма жители столицы заметили днем в пятницу, 2 октября.
По данным «МК», загорелось предназначенное под снос кирпичное одноэтажное здание. Внутри горят мусор и элементы конструкции.
Площадь пожара составляет около 60 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.
Ранее в Хабаровске полностью потушили пожар в здании с несколькими ресторанами. Подробности — в нашем материале.
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