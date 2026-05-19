Больше 200 монет, гайки и дверные петли оказались в желудке у волгоградца

19 мая 2026, 21:18

Врачи вытащили из волгоградца больше 200 монет, гайки и дверные петли

Волгоградские хирурги удалили из желудка и пищевода 50-летнего мужчины 227 инородных предметов — 214 монет на общую сумму 875 рублей, 11 гаек и две дверные петли. Пациент поступил в 25-ю больницу с подозрением на внутреннее кровотечение, сообщили в региональном комитете здравоохранения.