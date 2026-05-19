Больше 200 монет, гайки и дверные петли оказались в желудке у волгоградца

Фото: istockphoto/sudok1

Волгоградские хирурги удалили из желудка и пищевода 50-летнего мужчины 227 инородных предметов — 214 монет на общую сумму 875 рублей, 11 гаек и две дверные петли. Пациент поступил в 25-ю больницу с подозрением на внутреннее кровотечение, сообщили в региональном комитете здравоохранения.



Операция прошла малоинвазивным эндоскопическим способом, без разрезов и тяжёлого вмешательства. Лечение разбили на несколько этапов, чтобы избежать рисков.

Благодаря щадящей методике удалось минимизировать травмы и сократить восстановление. Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и остаётся под наблюдением врачей.

Никита Кротов

