Больше 200 монет, гайки и дверные петли оказались в желудке у волгоградца
Волгоградские хирурги удалили из желудка и пищевода 50-летнего мужчины 227 инородных предметов — 214 монет на общую сумму 875 рублей, 11 гаек и две дверные петли. Пациент поступил в 25-ю больницу с подозрением на внутреннее кровотечение, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Операция прошла малоинвазивным эндоскопическим способом, без разрезов и тяжёлого вмешательства. Лечение разбили на несколько этапов, чтобы избежать рисков.
Благодаря щадящей методике удалось минимизировать травмы и сократить восстановление. Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и остаётся под наблюдением врачей.
