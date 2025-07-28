«Больше трех не собираться!»: россиянин отругал и разогнал медведей на пляже
SHOT: житель Камчатки разогнал группу из более чем 12 медведей на пляже
Бесстрашный житель Камчатки разогнал группу из более чем 12 медведей, которые собрались на пляже. Видео медвежьей «сходки» опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, как мужчина за рулем машины проезжает по песчаному берегу. Сначала он замечает нескольких медведей-одиночек, которые бегают рядом с водой. Затем в объектив камеры попадает целое «собрание» диких животных. Тогда герой ролика сбавляет скорость и начинает сильно возмущаться.
«Я же просил вас больше трех не собираться! Дорогие мои, ну куда вас столько!» — слышится голос за кадром.На удивление, хищники его послушались и начали разбегаться. Предположительно, все происходило на Октябрьской косе.
Ранее сообщалось, что на территории полуострова медведь растерзал спящую туристку в палаточном лагере. Женщина получила рваные раны и множественные переломы.