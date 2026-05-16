Большегруз протаранил восемь остановившихся на светофоре машин в Подмосковье
Сегодня около 16:00 на 65-м километре трассы А-108 (Московское большое кольцо) в Дмитровском городском округе произошло массовое ДТП. По предварительным данным, водитель грузовика протаранил восемь легковых автомобилей, остановившихся на запрещающий сигнал светофора, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В подмосковной полиции уточнили, что в результате аварии четверо пострадавших обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.
Водителей призывают учитывать дорожную обстановку. Рекомендуется заранее планировать маршруты объезда указанного участка.
Ранее ДТП с поездом и легковушкой произошло в Нижнем Новгороде. Все случилось на перегоне между станциями «Окская» и «Металлист».
