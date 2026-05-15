Водитель троллейбуса получил срок за смерть ребенка в ДТП
В Чувашии суд приговорил 39-летнюю водителя троллейбуса к двум годам колонии-поселения за смертельный наезд на ребенка в ноябре 2025 года. Трагедия произошла вечером 12 ноября в Новочебоксарске на регулируемом пешеходном переходе. Жертвой ДТП стал десятилетний мальчик, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.
В надзорном ведомстве отметили, что ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Тем не менее, проведенные экспертизы показали, что водитель троллейбуса имела техническую возможность предотвратить наезд.
Суд признал женщину виновной по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. В качестве смягчающего обстоятельства учли нарушение правил дорожного движения самим пешеходом. Помимо основного наказания, фигурантку на два года лишили права управления транспортными средствами.
