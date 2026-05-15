Водитель троллейбуса получил срок за смерть ребенка в ДТП

Водителя троллейбуса осудили на два года в Чувашии за смерть ребенка в ДТП

В Чувашии суд приговорил 39-летнюю водителя троллейбуса к двум годам колонии-поселения за смертельный наезд на ребенка в ноябре 2025 года. Трагедия произошла вечером 12 ноября в Новочебоксарске на регулируемом пешеходном переходе. Жертвой ДТП стал десятилетний мальчик, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.