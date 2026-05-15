Жена Юры Борисова опровергла данные о ДТП с его участием в Москве

Актер Юра Борисов не попадал в ДТП в центре Москвы

Актриса Анна Шевчук заявила, что ее муж, звезда фильма «Анora» Юра Борисов, не попадал в аварию на Большой Никитской улице. Перед этим в сети появилось соответствующее видео аварии.





«Москва 24» уточнила, что на кадрах водитель одного из автомобилей был внешне похож на артиста. Информация появилась сегодня утром, 15 мая.



Тем временем в столице произошло еще одно серьезное ДТП — на Бережковской набережной. Вечером 13 мая мотоциклист на высокой скорости влетел в металлическое ограждение. Удар был такой силы, что байк развалился на части, а некоторые детали упали в воду.



В результате аварии тяжелые травмы получила девушка-пассажирка. Очевидцы вызвали скорую помощь, госпитализировавшую пострадавшую. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.



