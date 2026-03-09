В центре Израиля упала ракета, погиб человек

09 марта 2026, 19:05

В центре Израиля при падении ракеты убило мужчину, есть тяжелораненый

Фото: istockphoto/butenkow

Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения из‑за падения ракетных осколков в нескольких точках в центральной части Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе израильской скорой помощи (MDA), пишет РИА Новости.