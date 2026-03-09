В центре Израиля упала ракета, погиб человек
Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения из‑за падения ракетных осколков в нескольких точках в центральной части Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе израильской скорой помощи (MDA), пишет РИА Новости.
По ее данным, на строительной площадке в центре страны медики констатировали смерть мужчины примерно 40 лет. Второго мужчину того же возраста доставили в больницу Тель ха-Шомер в тяжелом, нестабильном состоянии.
Ранее в центральных районах Израиля объявлялась воздушная тревога на фоне ракетных пусков со стороны Ирана. В районе Тель-Авива было слышно многочисленные хлопки — работала система ПВО. В MDA уточнили, что бригады скорой помощи выезжали на несколько мест падения осколков, включая стройплощадку.
