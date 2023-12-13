Бомж под Калининградом притворился киллером и вымогал деньги

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Бомж под Калининградом притворился киллером, убедил пожилую женщину, которая пустила его пожить, что у него есть «контракт» на ее убийство, и выманил у нее деньги за отказ от его исполнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВД.
Сообщается, что 84-летняя женщина пожалела злоумышленника и пустила его пожить в своем доме. После чего он сразу же принялся пугать хозяйку высказываниями о том, что он киллер и должен ее убить.
Однако чтобы этого не произошло, пенсионерка должна была заплатить ему определенную денежную сумму. В результате пожилая женщина испугалась и заплатила преступнику шестьдесят тысяч рублей.
Семья пострадавшей случайно узнала о случившемся и уговорила ее обратиться в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Как стало известно, мошенник была неоднократно судим.
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Однако чтобы этого не произошло, пенсионерка должна была заплатить ему определенную денежную сумму. В результате пожилая женщина испугалась и заплатила преступнику шестьдесят тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова