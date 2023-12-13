Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Бомж под Калининградом притворился киллером и вымогал деньги

Бомж под Калининградом притворился киллером и вымогал деньги

В Гурьевске бомж притворился киллером и вымогал деньги за отказ от контракта
13 декабря 2023, 19:20
Фото: iStock/Artem Zakharov

Фото: iStock/Artem Zakharov

Бомж под Калининградом притворился киллером, убедил пожилую женщину, которая пустила его пожить, что у него есть «контракт» на ее убийство, и выманил у нее деньги за отказ от его исполнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВД.
Сообщается, что 84-летняя женщина пожалела злоумышленника и пустила его пожить в своем доме. После чего он сразу же принялся пугать хозяйку высказываниями о том, что он киллер и должен ее убить.

Однако чтобы этого не произошло, пенсионерка должна была заплатить ему определенную денежную сумму. В результате пожилая женщина испугалась и заплатила преступнику шестьдесят тысяч рублей.


Семья пострадавшей случайно узнала о случившемся и уговорила ее обратиться в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Как стало известно, мошенник была неоднократно судим.

Читайте также:

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое

Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили в психбольницу

37-летний мигрант надругался над девочкой в квартире на юго-западе Москвы
#дело
#мигрант
#семья
#уголовное дело
#пенсионерка
#мошенник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Челябинске нашли мертвым 83-летнего пенсионера после двух недель поиска
13 декабря 2023, 19:18

Фото: iStock/Motortion

После двух недель поиска в Челябинске нашли тело 83-летнего пенсионера Шамгуна Муртазина. О том, что он найден погибшим написали в аккаунте поисковой группы «ЛЕГИОН СПАС Челябинск».
«Найден. Погиб», — указано на странице поисковой группы в соцсети «Вконтакте».

Уточняется, что 1 декабря пожилой мужчина отправился со своей женой в администрацию Калининского района. Там их ждали, чтобы поздравить с 60-летием совместной жизни. По дороге женщина отвлеклась и потеряла мужа. Мужчина страдал деменцией. С тех пор его никто не видел. Причины смерти пенсионера не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Тимура Сулейманова, которого искали 5 месяцев и нашли в петле рядом с Юлдашево, на самом деле убили.
По информации СМИ, тело повесили на дерево уже мумифицированным. Изначально предполагалось, что 17-летний парень покончил собой.


Читайте также:

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае

В Петербурге пропавший ранее 13-летний подросток выпал из окна и погиб

В Ростовской области таинственно исчезли два рыбака
#соцсети
#женщина
#вконтакте
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое
SHOT: стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое
13 декабря 2023, 18:54

Фото: iStock/Osobystist

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. У девочки множественные травмы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что происшествие случилось в микрорайоне Энтузиастов. Девочка шла по улице и наткнулась на стаю собак, которые лежали на снегу. Сначала они начали лаять на школьницу, после чего вовсе накинулись на неё.

Прохожий помог спасти ее. Ребенка отвезли в больницу. На данный момент пострадавшая девочка находится в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что в поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области обнаружено тело мужчины с рваными ранами от укусов собак. 

Читайте также:

Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили в психбольницу

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч

Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ
#происшествие
#девочка
#собаки
#больница
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили в психбольницу
13 декабря 2023, 18:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику жительницу Крымского района Кубани, которая пыталась убить свою сестру и племянника кувалдой. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Отмечается, что в июне прошлого года 36-летняя преступница была в гостях у своей сестры в селе Киевском Крымского района. Во время ссоры с ней подсудимая нанесла своей сестре удар в голову с помощью кувалды.

На помощь матери пришел ее пятнадцатилетний сын, злоумышленница стала избивать и его. По факту преступления было заведено уголовное дело.

По результатам медицинского освидетельствования, преступница имеет психическое расстройство в форме депрессивного эпизода тяжелой степени.

Читайте также:

Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч

37-летний мигрант надругался над девочкой в квартире на юго-западе Москвы
#полиция
#уголовное удар
#сын
#суд
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге контролёр высадил ребёнка на мороз за забытый проездной
13 декабря 2023, 17:45

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Санкт-Петербурге прокуратура провела проверку по обращению матери 13-летней девочки. По её словам, контролёр высадил её дочь из автобуса из-за забытого проездного в районе лесополосы, хотя был уже вечер, а на улице стоял мороз.
Девочка ехала в бассейн, и только в салоне автобуса поняла, что забыла проездной билет дома. Она попросила контролёра войти в её положение, но тот настаивал на том, что в данном виде транспорта предусмотрена только бесконтактная оплата проезда, сообщает «Мойка78». В итоге он высадил школьницу из автобуса, хотя на улице было темно и холодно, а дело происходило на окраине города, неподалёку от лесополосы. К счастью, у девочки был с собой телефон и она позвонила родителям. Но ей пришлось 20 минут стоять одной, пока те не приехали за ней.

Мама девочки обратилась в городскую прокуратуру.  Результатом рассмотрения заявления стало возбуждение административного дела о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослых (ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ). Контролёр был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Читайте также:

В Саратове уволили водителя маршрутки, который высадил школьницу в метель

В Екатеринбурге из автобуса высадили 10-летнюю девочку

Кондуктор избил военного пенсионера за неоплату проезда
#дело
#билет
#оплата
#коап
#дома
#девочка
#автобус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В приёмной Минтруда нашли подозрительную коробку
13 декабря 2023, 17:44

Фото: iStock/artolympic

Подозрительная коробка обнаружена в приемном кабинете Минтруда в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
В ведомство были вызваны саперы и правоохранители. 
 
Пластиковая коробка не имела проводов и не издавала каких-либо звуков, однако бдительные сотрудники решили удостовериться, что в ней не заложено взрывное устройство. 
 
Специалисты исключили попытку минирования после осмотра содержимого коробки. 
 
Прежде сообщалось, что взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицирован правоохранителями как теракт. Напомним, инцидент произошел 29 ноября. Во время следования состава по тоннелю, загорелась одна из цистерн. Виновник взрыва был задержан. Им оказался гражданин Белоруссии, который действовал по заданию украинских спецслужб.    

Читайте также:

Губернатор Гладков: Дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородское село

В Феодосии три женщины пострадали после взрыва СВУ, заложенного украинцами

ФСБ РФ раскрыла украинскую агентурную сеть, действовавшую в Крыму
#взрыв
#теракт
#минтруд
#москва
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье спасли несколько часов блуждавшего в лесу молодого человека
13 декабря 2023, 17:36

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса нашли юношу, который несколько часов не мог выйти из леса. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился человек, который, возвращаясь домой от подруги, решил пойти коротким путём из деревни Золотилово в посёлок Мостовик через лес и заблудился.
«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с 17-летним парнем по телефону. Юноша был не местный и не мог объяснить, где находится. Ситуация осложнилась тем, что его мобильный телефон быстро разрядился на морозе и выключился», – рассказал замначальника части Сергей Шумов.
Работники противопожарно-спасательной службы, преодолевая сугробы, прочесали лес. Подавая звуковые сигналы, они работали на отклик. Через полчаса спасатели обнаружили потерявшегося молодого человека и вывели его из лесного плена. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Читайте также:

Работники Мособлпожспаса спасли провалившуюся в колодец бездомную собаку

Заблудившихся в лесу мужчин спасли сотрудники Мособлпожспаспаса

Подмосковные огнеборцы вытащили из пожара пять кошек и собаку
 
#мособлпожспас
#безопасность
#московская область
#подмосковье
#лес
#сергиев посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новой Москве при пожаре в частном доме погибла 13-летняя девочка
13 декабря 2023, 17:12

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Новой Москве при пожаре в частном доме погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«В частном доме на ул. Светлая в пос. Краснопахорское в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибла 13-летняя девочка», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Дело находится под контролем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти оп неосторожности.

13 декабря в результате пожара в Лыткарине погибли бабушка, дедушка и их семилетняя внучка. Пожар произошёл ночью в одной из квартир жилого дома. По предварительным данным, его причиной стало замыкания электрического щита. 


Читайте также:

Во время пожара в столичном КСК «Волшебный лес» погибли 16 лошадей

В деревне Петушки горит производственное здание площадью 1,4 тыс кв м

В Новосибирске при пожаре в пятиэтажке погибла 19-летняя девушка
#лес
#дело
#пожар
#уголовное дело
#специалисты
#здание
#происшествия
#дома
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч
13 декабря 2023, 16:55

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа.
Отмечается, что порядка 50,6 тысяч человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что за последние часы в больницы Газы привезли более 190 тел погибших и почти 500 раненых. По информации министерства, многие пострадавшие все еще находятся под завалами.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. 

Читайте также:

Израиль получил поддержку США для наземного входа в Газу, заявил Нетаньяху

Число израильских военных, погибших в Газе, выросло до 97, пишут СМИ

Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ
#израиль
#пострадавшие
#армия
#больницы
#операции
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин упал в шахту лифта, пытаясь сходить туда в туалет
Житель Дагестана пошел в туалет, упал в шахту лифта и впал в кому
13 декабря 2023, 16:49

Фото: istock / maxim4e4ek

Житель Дагестана намеревался сходить в туалет, забрел в шахту лифта и упал в нее. Мужчина получил серьезные травмы и впал в кому. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
По информации портала, парень приехал на стройку со своими друзьями-грузчиками, которые выполняли работу на объекте. Пострадавший ждал приятелей в автомобиле, но внезапно захотел справить нужду и стал бродить по стройке в поисках туалета. 
 
Из-за того, что освещения на стройке не было, мужчина оступился и провалился в шахту лифта. 
 
Когда друзья кинулись искать пострадавшего, прошло уже несколько часов. Мужчина был обнаружен без сознания. Прибывшая на место происшествия скорая помощь экстренно госпитализировала парня. В настоящее время за его жизнь борются врачи. 

Читайте также:

В Ярославле задержали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера

ФСБ задержала полицейского за вымогательство почти миллиона рублей за секс

37-летний мигрант надругался над девочкой в квартире на юго-западе Москвы
#врачи
#скорая пострадавший
#мужчина
#происшествия
#лифт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф