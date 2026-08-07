Бордель-лабиринт накрыли в «квартале миллионеров» в российском городе

07 августа 2026, 18:04

Бордель со студенткой из Африки накрыли в элитном районе Екатеринбурга

Фото: iStock/M-Production

В самом дорогом районе Екатеринбурга, который местные называют «кварталом миллионеров», полицейские вместе с общественниками накрыли подпольный бордель. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.