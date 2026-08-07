Бордель-лабиринт накрыли в «квартале миллионеров» в российском городе
В самом дорогом районе Екатеринбурга, который местные называют «кварталом миллионеров», полицейские вместе с общественниками накрыли подпольный бордель. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Местные жители жаловались на неприличные звуки, постоянно доносившиеся из-за железной двери. Они обращались в разные инстанции, но там отвечали, что никаких нарушений нет. Тогда люди обратились к за помощью к активистам.
Участвовавшие в операции сотрудники МЧС смогли попасть в помещение только с использованием лома — добровольно дверь не открыли. Однако работницы интим-салона успели сбежать через потайной выход.
В притоне оказалось несколько скрытых ходов и десятки дверей. Там располагались две комнаты с кроватями, к открытию также готовились новые помещения. Внутри были повсюду разбросаны аксессуары для интимных услуг и видеофильмы такого же содержания.
Специалистам удалось найти одну иностранку, которая представилась студенткой и уборщицей. Девушка оказалась уроженкой Африки, которой теперь грозит штраф и депортация. Если ее работодатели попадут под уголовную статью, их могут ждать до пяти лет колонии.
Активисты заранее отправляли в Роскомнадзор и полицию ссылки на сайт борделя. Судя по объявлениям, расценки варьировались от двух до 40 тысяч рублей.
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