БПЛА приостановили работу аэропорта
БПЛА приостановили работу аэропорта Джерси на Нормандских островах
Работа аэропорта Джерси, расположенного на крупнейшем из Нормандских островов, нарушилась из-за активности беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила местная полиция. Другие подробности в заявлении не приводятся.
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«Несанкционированная активность БПЛА, нарушающая воздушное пространство аэропорта Джерси, в настоящее время нарушает график полетов в аэропорту Джерси», — говорится в заявлении полиции, опубликованном на ее странице в Facebook*.Перед этим в Штатах летчики заметили НЛО в форме таблетки над Огайо. По данным отчета, экипаж находился на высоте около 12 тысяч метров.