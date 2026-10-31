31 октября 2026, 17:11

БПЛА приостановили работу аэропорта Джерси на Нормандских островах

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Работа аэропорта Джерси, расположенного на крупнейшем из Нормандских островов, нарушилась из-за активности беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила местная полиция. Другие подробности в заявлении не приводятся.





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«Несанкционированная активность БПЛА, нарушающая воздушное пространство аэропорта Джерси, в настоящее время нарушает график полетов в аэропорту Джерси», — говорится в заявлении полиции, опубликованном на ее странице в Facebook*.