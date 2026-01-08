БПЛА ударил по очередному танкеру у турецких берегов
Беспилотник атаковал нефтяной танкер у побережья Турции. Об этом пишет Gazete Gercek.
Под удар попало судно «Эльбус» под флагом Палау. Инцидент произошёл примерно в 50 километрах от города Кастамону. По предварительной информации, взрыв повредил верхнюю часть танкера. Экипаж не пострадал, судно буксируют в порт Инеболу.
Ранее, 7 января, американские военные задержали танкер Marinera, шедший под российским флагом. Власти РФ заявили, что у судна было временное разрешение на плавание под флагом России и подтвердили присутствие россиян на борту.
Ранее сообщалось, что в Китае осудили задержание российского танкера в Атлантике.
Читайте также: