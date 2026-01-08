БПЛА ударил по очередному танкеру у турецких берегов

Достижения.рф

БПЛА ударил по судну «Эльбус» у турецких берегов
Фото: istockphoto/bbsferrari

Беспилотник атаковал нефтяной танкер у побережья Турции. Об этом пишет Gazete Gercek.



Под удар попало судно «Эльбус» под флагом Палау. Инцидент произошёл примерно в 50 километрах от города Кастамону. По предварительной информации, взрыв повредил верхнюю часть танкера. Экипаж не пострадал, судно буксируют в порт Инеболу.

Ранее, 7 января, американские военные задержали танкер Marinera, шедший под российским флагом. Власти РФ заявили, что у судна было временное разрешение на плавание под флагом России и подтвердили присутствие россиян на борту.

Ранее сообщалось, что в Китае осудили задержание российского танкера в Атлантике.

