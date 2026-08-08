БПЛА взорвался недалеко от компрессорной станции в Европе
В Болгарии вблизи компрессорной станции трансграничного газопровода произошел инцидент с беспилотником — дрон взорвался на расстоянии около одного километра от объекта. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Румена Радева, аппарат предположительно проник в воздушное пространство Болгарии с территории Румынии. Глава правительства уточнил, что взрыв не привел к жертвам и разрушениям.
В настоящее время район происшествия оцепили совместными силами полиции и Министерства обороны Болгарии. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее агент Киева собирал БПЛА для ВСУ при помощи 3D-принтеров в Крыму. Подробности в нашем материале.
Читайте также: