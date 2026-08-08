БПЛА взорвался недалеко от компрессорной станции в Европе

08 августа 2026, 14:01

Взрыв БПЛА произошел в километре от компрессорной станции в Болгарии

Фото: istockphoto/RamonCast

В Болгарии вблизи компрессорной станции трансграничного газопровода произошел инцидент с беспилотником — дрон взорвался на расстоянии около одного километра от объекта. Об этом стало известно 8 августа.