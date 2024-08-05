Бракованные запчасти для Ил-76 обошлись Минобороны в 130 млн рублей

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Поставки некачественных авиационных деталей для военно-транспортных самолетов Ил-76 обошлись МО РФ в 130 000 000 рублей. Об этом информирует газета «Известия».
По данным издания, в июле 2024 года по указанному факту СК РФ по Московской области было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что причиной поставок некачественных запчастей стали подделки документов.
Во время эксплуатации Ил-76 был выявлен факт установки контрафактных подшипников. Эти проблемы привели к тому, что сразу пять военных транспортников не могли эксплуатироваться в 2022–2023 годах. Минобороны был «причинен существенный вред».
Подозреваемыми в совершении преступления являются менеджеры Балашихинского литейно-механического завода. По данным следствия, они пытались скрыть задержки в поставках, используя поддельные документы о покупке подшипников у Самарского подшипникового завода и фальсифицировав документы о приемке продукции МО РФ.
Ранее сообщалось, что общая сумма судебных исков министерства обороны РФ о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) за семь месяцев 2024 года превысила девять миллиардов рублей. Это в 20 раз больше, чем за весь 2023 год. Только в июле нынешнего года российское оборонное ведомство подало 27 исков на общую сумму 554,4 миллиона рублей.
Осужденный за фейки 76-летний отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел паломником до решения о повторном надзоре над ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Во время эксплуатации Ил-76 был выявлен факт установки контрафактных подшипников. Эти проблемы привели к тому, что сразу пять военных транспортников не могли эксплуатироваться в 2022–2023 годах. Минобороны был «причинен существенный вред».
Подозреваемыми в совершении преступления являются менеджеры Балашихинского литейно-механического завода. По данным следствия, они пытались скрыть задержки в поставках, используя поддельные документы о покупке подшипников у Самарского подшипникового завода и фальсифицировав документы о приемке продукции МО РФ.
Ранее сообщалось, что общая сумма судебных исков министерства обороны РФ о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) за семь месяцев 2024 года превысила девять миллиардов рублей. Это в 20 раз больше, чем за весь 2023 год. Только в июле нынешнего года российское оборонное ведомство подало 27 исков на общую сумму 554,4 миллиона рублей.
Осужденный за фейки 76-летний отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел паломником до решения о повторном надзоре над ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова