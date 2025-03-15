Пострадавший от взрыва в частном доме в Тобольске ребенок умер в больнице

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Пострадавший в результате взрыва в частном доме в Тобольске ребенок скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Сегодня в тюменской больнице скончался ребенок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске. Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. Тюменский ожоговый центр использует самые современные технологии, в нем работают врачи с большим опытом, но травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезные», — сказано в публикации чиновника.Глава региона соболезнует родственникам малыша, а также отмечает, что им будет оказана вся необходимая помощь.
О взрыве газа сообщалось в минувшую среду, 12 марта. Уточнялось, что из соседнего дома госпитализировали женщину с ребенком.
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Никита Кротов