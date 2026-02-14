Достижения.рф

Бригада скорой сама оказалась в больнице после страшного ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП со скорой на Калужском шоссе
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Четыре человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи и кроссовером Haval в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы.



Авария произошла на Калужском шоссе в районе улицы 1-й Автопарк. Среди пострадавших — два фельдшера, находившийся в их машине пациент, а также водитель легковушки.

В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП выясняются. В официальных ведомствах информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в массовой аварии в Республике Коми погибли три человека, включая ребенка, и еще один пострадал . По данным полиции, на 766-м километре трассы Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар столкнулись четыре автомобиля.

Лидия Пономарева

