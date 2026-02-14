Бригада скорой сама оказалась в больнице после страшного ДТП

14 февраля 2026, 11:02

Четыре человека пострадали в ДТП со скорой на Калужском шоссе

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Четыре человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи и кроссовером Haval в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы.