Бригада скорой сама оказалась в больнице после страшного ДТП
Четыре человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи и кроссовером Haval в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Авария произошла на Калужском шоссе в районе улицы 1-й Автопарк. Среди пострадавших — два фельдшера, находившийся в их машине пациент, а также водитель легковушки.
В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП выясняются. В официальных ведомствах информацию не комментировали.
Ранее сообщалось, что в массовой аварии в Республике Коми погибли три человека, включая ребенка, и еще один пострадал . По данным полиции, на 766-м километре трассы Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар столкнулись четыре автомобиля.
Читайте также: