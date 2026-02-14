Лавина сошла на автомагистраль в селе Северной Осетии
Вблизи села Ванел в Северной Осетии произошел сход лавины. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП / Владикавказ».
На опубликованных кадрах видно, что дорогу завалило снежными глыбами. В публикации отмечается, что движение на участке Транскавказской автомагистрали временно ограничено.
Стоит отметить, что о лавинной опасности в горных районах республики также предупредило на своем сайте ГУ МЧС.
