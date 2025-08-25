Британская полиция арестовала 140 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле
Британская полиция арестовала 140 человек в ходе первого дня карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Большинство задержаний связаны с нападениями на правоохранителей, хранением оружия и наркотиков, а также сексуальными преступлениями. Один полицейский был госпитализирован после нападения.
По данным столичной полиции, 105 арестов были произведены непосредственно на территории карнавала, ещё 35 — в прилегающих районах. Основными причинами задержаний стали 15 нападений на сотрудников полиции, 21 случай хранения холодного оружия и более 30 задержаний за хранение и сбыт наркотиков.
Количество инцидентов в 2025 году на 40% превысило показатели прошлого года. В заявлении полиции подчёркивается, что, несмотря на рост числа нарушений, правоохранители продолжат применять все доступные меры для обеспечения безопасности.
Ноттинг-Хиллский карнавал проводится с 1966 года и является одним из крупнейших уличных фестивалей Европы, ежегодно собирая около 2 миллионов участников. Однако мероприятие традиционно сопровождается повышенным уровнем преступности. В 2024 году было зарегистрировано 349 арестов, включая 72 случая хранения холодного оружия и два смертельных ножевых ранения.
