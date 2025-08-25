Британская полиция арестовала 140 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле

25 августа 2025, 03:54

Фото: Istock/TheaDesign

Британская полиция арестовала 140 человек в ходе первого дня карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Большинство задержаний связаны с нападениями на правоохранителей, хранением оружия и наркотиков, а также сексуальными преступлениями. Один полицейский был госпитализирован после нападения.