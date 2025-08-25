Вертолёт МЧС ищет пропавших туристов на курильском острове Итуруп

25 августа 2025, 02:24

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

Вертолёт Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту вылетел на поиски группы туристов, пропавших на курильском острове Итуреп. На земле в операции задействованы 28 специалистов и восемь единиц техники.