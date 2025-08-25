Достижения.рф

Вертолёт МЧС ищет пропавших туристов на курильском острове Итуруп

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

Вертолёт Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту вылетел на поиски группы туристов, пропавших на курильском острове Итуреп. На земле в операции задействованы 28 специалистов и восемь единиц техники.



По данным МЧС, группа из десяти туристов пропала во время путешествия по Итурупу. Для координации поисковых работ на остров вылетел вертолёт Ми-8 с тремя спасателями, mientras que на местности операцию ведут 28 специалистов с привлечением восьми единиц техники.

Глава Курильского муниципального округа Константин Истомин подтвердил исчезновение группы и уточнил, что туристы не выходили на связь более суток. Остров Итуруп известен сложным рельефом и быстро меняющимися погодными условиями, что осложняет поисковые работы.

Ранее на Курилах уже происходили подобные инциденты: в 2023 году на острове Кунашир спасатели три дня искали группу туристов, заблудившихся в тумане. Все они были найдены живыми.

Елизавета Теодорович

