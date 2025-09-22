Уникальный браслет фараона Аменемопета переплавлен на металлолом в Египте
В Египте уничтожен золотой браслет фараона Аменемопета, правившего в X веке до нашей эры. Сотрудница Каирского национального музея похитила артефакт весом 600 грамм из сейфа во время дежурства и продала перекупщику за $3700, после чего украшение переплавили на металлолом. Об этом пишет ТАСС.
Преступная группа из четырёх человек, включая хранительницу музея, торговца драгоценностями и владельца литейной мастерской, задержана. Артефакт, украшенный лазуритом и содержащий иероглифические надписи с именем фараона, был безвозвратно утрачен после переплавки.
Следствие установило, что исполнительница кражи воспользовалась служебным доступом к хранилищу, где браслет временно находился для проведения реставрационных работ.
Министерство туризма и древностей Египта подтвердило, что данный браслет являлся одним из ключевых экспонатов коллекции эпохи Третьего переходного периода. По словам экспертов, утрата невосполнима — артефакт представлял исключительную ценность для изучения ювелирного искусства XXI династии.
Читайте также: