Уникальный браслет фараона Аменемопета переплавлен на металлолом в Египте

22 сентября 2025, 00:40

В Египте сотрудница музея похитила драгоценности возрастом 3000 лет

Фото: istockphoto.com/CarlosAndreSantos

В Египте уничтожен золотой браслет фараона Аменемопета, правившего в X веке до нашей эры. Сотрудница Каирского национального музея похитила артефакт весом 600 грамм из сейфа во время дежурства и продала перекупщику за $3700, после чего украшение переплавили на металлолом. Об этом пишет ТАСС.